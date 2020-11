Il Signore degli Anelli: l'MMO di Amazon in open beta nel 2023

Tutto quello che riguarda Il Signore degli Anelli esercita immediatamente grandissima curiosità. Adesso che la serie televisiva di Amazon dovrebbe cominciare a mostrarsi, siamo sicuri che il libro di Tolkien tornerà improvvisamente in auge. Per cavalcare quest'onda Amazon, in collaborazione co Leyou Technologies e Middle-earth Enterprises stanno lavorando da tempo a un MMO ambientato nella Terra di Mezzo. Nonostante se ne stia parlando da tempo, le ultime voci sostengono che il gioco arriverà in open beta solo tra due anni, ovvero nei primi mesi del 2023.

Queste informazioni sono trapelate dalla lettura dei documenti di Leyou che sono stati resi pubblici durante l'acquisto da parte di Tencent. WCCFTech ha scoperto che al loro interno ci sono dei riferimenti all'MMO prodotto assieme ad Amazon Game Studios. Il primo prototipo giocabile del gioco sarà consegnato entro il giugno del 2021. Più di un anno servirà per entrare in closed beta (prevista per il settembre del 2022) e da lì altri 4 mesi prima di aprire la beta a tutti.

Se le tempistiche appaiono già molto dilatate, pensate che per via del COVID-19, dei continui rinvii dell'altro MMO di Amazon Studios, New World o per colpa di semplici imprevisti, queste tempistiche potrebbero addirittura allungarsi.

Un gioco con questo potenzialità, però, potrebbe valere l'attesa, cosa ne dite?