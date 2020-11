Disgaea 6: Defiance of Destiny: il primo story trailer per Nintendo Switch

NIS America ha pubblicato il primo story trailer di Disgaea 6: Defiance of Destiny, il nuovo capitolo dell'amata serie di giochi di ruolo in arrivo su Nintendo Switch nell'estate del 2021.

Osservando le immagini è possibile vedere come lo sviluppatore non abbia perso un briciolo dello stile e del tono scanzonato tipici di questa serie ambientata negli inferi. tra divinità della distruzione, ragazzi zombie, servitori pinguini e cani, ce ne sarà davvero per tutti i gusti.

Il sistema di combattimento dovrebbe essere il classico a turni, infarcito da tanti folli personaggi con abilità e mosse uniche da utilizzare in maniera strategica durante la lotta. Non fatevi distrarre dai colori e dalle battute, solitamente i Disgaea hanno un livello di difficoltà piuttosto impegnativo.

Per avere un'idea di come sarà il gioco, perché non leggete la nostra anteprima di Disgaea 6: Defiance of Destiny?

Il gioco non ha ancora una data di pubblicazione ufficiale su Nintendo Switch, si sa solo che arriverà durante l'estate del 2021.