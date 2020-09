Disgaea 6: Defiance of Destiny, anteprima

Ormai entrato nell'Olimpo dei JRPG tattici, Disgaea è un marchio che risale addirittura al 2003 e a PlayStation 2: saltando da una console all'altra, generando spin-off e conversioni a mai finire, il franchise è arrivato ora al suo sesto episodio, annunciato nel corso del Nintendo Direct Mini . È un annuncio che non dovrebbe sorprendere, visto che Switch ospita già da qualche tempo le ultime revisioni di Disgaea, ma che ha comunque un risvolto inaspettato se si pensa che Disgaea 6: Defiance of Destiny uscirà in Europa solo sulla console Nintendo nell'estate del 2021. In Giappone, invece, arriverà sugli scaffali in versione PlayStation 4 e Switch già a gennaio; dunque dovremo aspettare per mettere le mani su un'iterazione che promette diverse novità, anche se il trailer non si è sbottonato troppo sul gameplay.

Che cos'è Disgaea?

Sebbene abbia parecchi anni sulle spalle, Disgaea resta un franchise particolarmente di nicchia su cui vale spendere qualche parola, specialmente se siete completamente all'oscuro. Tanto per cominciare, i Disgaea sono giochi di ruolo nipponici di stampo smaccatamente tattico: i combattimenti, infatti, si svolgono sulle tipiche scacchiere isometriche e a turni, col giocatore che muove le sue unità alternandosi coi nemici. Ovviamente vince chi sgomina prima il campo di battaglia, ma spesso non è necessario ricorrere soltanto alla forza bruta: nella maggior parte dei Disgaea subentrano infatti delle meccaniche che consentono di manipolare le caselle in cui è suddivisa la scacchiera per garantire dei benefici alla squadra oppure ostacolare, danneggiare o letteralmente distruggere gli avversari. Praticamente dei veri e propri puzzle ambientali che il giocatore può sfruttare a proprio favore con un po' di ingegno e creatività, incrociando diverse feature complementare come, per esempio, la possibilità di sollevare le altre unità e creare vere e proprie colonne con cui raggiungere altezze o distanze anomale.

Ci sono poi i personaggi veri e propri, divisi tra membri del cast ben caratterizzati che si uniscono al protagonista proseguendo nella storia, e mercenari reclutati e personalizzati dal giocatore che può costruire la propria formazione e microgestire praticamente ogni aspetto o parametro: in molti casi è persino possibile potenziare armi e armature "entrando" negli oggetti, che diventano vere e proprie missioni a loro volta. Tra armi diverse, tantissime classi che conferiscono specifiche abilità e il potere di reincarnare ogni unità in modo che, raggiunto il livello massimo, ricominci ad accumulare esperienza da zero, mantenendo per le statistiche ottenute nella "vita precedente", dovrebbe essere chiaro che Disgaea è uno strategico assolutamente folle. E infatti anche le varie storie sono estremamente bizzarre, strampalate e divertenti. I capitoli sono essenzialmente slegati tra loro - sebbene ci siano alcuni personaggi ricorrenti e qualche filo conduttore più o meno sottinteso - e ruotano quasi sempre intorno a un antieroe dai propositi tutt'altro che nobili che si circonda di demoni, mostri e altre assurdità per conquistare il Netherworld, praticamente la dimensione infernale più pazza che esiste.

Detto questo, per comprendere meglio Disgaea possiamo solo suggerirvi di provarlo, e in tal senso Nintendo ha escogitato uno stratagemma geniale per spingere l'uscita di Disgaea 6: dal 23 al 29 settembre i membri Nintendo Switch Online potranno scaricare e giocare gratuitamente Disgaea 5 Complete, che resta ancora oggi uno dei migliori titoli nella serie, come spiegato in sede di recensione qualche tempo fa. Del gioco è disponibile anche una demo gratuita che potreste scaricare in qualsiasi momento, ma se avete pagato l'abbonamento mensile al servizio online Nintendo, questa promozione è un'ottima occasione per provare un Disgaea più a fondo e cominciare a capire se puntare gli occhi sul sesto episodio.