PS5: Gamestop ha molte meno Digital Edition prenotabili rispetto a quelle con lettore

Stando a quanto riportato da Ars Technica, che ha potuto analizzare alcuni dati di Gamestop, soltanto un quarto delle unità di PS5 garantite per le prenotazioni ai negozi della catena sono Digital Edition, cioè senza lettore ottico. Il dato varia leggermenteda negozio a negozio, ma la tendenza generale è quella indicata.

Ars Technica ha analizzato i dati di nove diversi Gamestop, scoprendo che complessivamente il 76% delle PS5 garantite per le prenotazioni sono con lettore ottico e il restante 24% sono Digital Edition. La percentuale di Digital Edition inviate ai singoli negozi oscilla tra il 13 e il 33%, con 20/80% che rappresenta il rapporto più frequente. Ogni negozio ha ricevuto soltanto garanzia per un numero bassino di unità: tra le 15 e le 30.

Analizzando i dati, Ars Technica ha dedotto che questa potrebbe essere una tendenza generale di tutti i negozi, almeno negli Stati Uniti, come confermato loro da fonti interne ad altre catene. Da specificare che stiamo parlando di rifornimenti, non di domanda. La domanda della Digital Edition potrebbe essere molto diversa e a quanto pare è molto bassa.

Le motivazioni della scelta di Sony di puntare maggiormente sull'edizione della console con lettore ottico potrebbero essere molteplici. Intanto potrebbero derivare dalla convinzione che sarà questa l'edizione più venduta, almeno al lancio, per via del fatto che solitamente gli early adopter sono disponibili a spendere cifre più elevate, mentre gli acquirenti della seconda ora guardano maggiormente al prezzo.

C'è anche la possibilità che Sony voglia sfruttare la Digital Edition come stunt pubblicitario, per poter dire che il prezzo di partenza di PS5 è di 399€ e non di 499€. Infine non va sottovalutato che molti negozi fisici sono contrari alle console solo digitali e, di conseguenza, non le vendano con grande gioia, perché significano meno soldi per loro dalla vendita dei giochi.