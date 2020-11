Watch Dogs Legion su PS5 e Xbox Series X in un video confronto: qual è il migliore?

Watch Dogs: Legion si mostra in un video confronto che mette fianco a fianco la versione PS5 e la versione Xbox Series X, cercando di capire quale sia delle due la migliore, ma sinceramente senza riuscirci più di tanto.

Il video pubblicato da ElAnalistaDeBits non è propriamente un'analisi tecnica, ma semplicemente una ripresa piuttosto ben fatta del gioco, con confronto diretto tra le due versioni poste una accanto all'altra, dunque le conclusione le dobbiamo trarre noi.

In base a quanto riportato dal canale YouTube, sia la versione PS5 che quella Xbox Series X di Watch Dogs: Legion sfruttano una risoluzione dinamica che a quanto pare va da 1440p a 2160p. Secondo i calcoli fatti dagli youtuber in questione, sembra che PS5 abbia una risoluzione media leggermente maggiore (che emerge da una risoluzione più alta in alcuni frangenti), ma pare anche che Xbox Series X abbia costantemente una migliore distanza visiva e un miglior utilizzo del filtro anisotropico.

Valutando tutto nel complesso, anche il canale in questione non riesce a trovare una prevalenza di una piattaforma sull'altra come aspetto generale, con un sostanziale pareggio in termini qualitativi. Allo stesso modo, il frame-rate si mantiene stabile sui 30 fps sia su PS5 che su Xbox Series X senza particolare rilevazione di tearing o problemi del genere, mentre il ray tracing appare praticamente allo stesso livello sulle due console, pari più o meno ai setting bassi di questa tecnologia grafica sulla versione PC.

Secondo analisi precedenti, sembra che Watch Dogs Legion su Xbox Series X sia più o meno al pari di una RTX 2060 Super nel ray tracing, cosa che sembra dunque riflettersi anche sulla versione PS5, mentre un altro confronto era stato fatto sul gioco in precedenza, in particolare per quanto riguarda il ray tracing tra Xbox Series X e Series S.