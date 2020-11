Né PS5 né Xbox Series X|S: è Nintendo Switch la più desiderata al Black Friday in UK

Nonostante il lancio di PS5 avvenuto proprio ieri e la presenza-assenza di Xbox Series X|S ormai da qualche settimana, sembra sia Nintendo Switch la console più desiderata per il Black Friday nel Regno Unito, secondo quanto riferito dalla compagnia di analisi di mercato SEMrush.

D'altra parte, la cosa ha anche un senso: sia PS5 che Xbox Series X|S difficilmente possono rientrare in qualsiasi offerta speciale per il black friday essendo entrambe uscite ora, dunque un ribasso di prezzo è assolutamente impossibile. Non solo, il problema principale rimane proprio la disponibilità sul mercato: entrambe le console next gen sono costantemente esaurite e ogni nuova immissione sul mercato sparisce nel giro di poche ore.

La scarsità di scorte è un problema reale che però non sembra toccare Nintendo Switch, la quale può allora godersi il ruolo di regina del black friday, considerando che rispetto a PS4 e Xbox One resta probabilmente la più ricercata, rientrando peraltro anche all'interno di alcune offerte speciali e sconti (sembra senza esagerare troppo su questo fronte, in perfetto stile Nintendo).

Parliamo comunque del Regno Unito e inoltre si tratta di un'analisi alquanto particolare: non si basa su dati di vendita, visto che questi di fatto ancora non ci sono, ma della quantità di ricerche effettuate su internet con parole chiave "Nintendo Switch Black Friday", che a quanto pare dominano rispetto alle ricerche legate alle altre console.

Tutto questo sembra confermare le buone prospettive di Nintendo anche per questo periodo natalizio, insomma. Per quanto riguarda l'Italia, al riguardo, abbiamo visto peraltro Nintendo Switch e Switch Lite su Amazon in offerta per il Black Friday 2020.