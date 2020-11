GTA Online: The Cayo Perico Heist ci porta su una nuova isola con update a dicembre

GTA Online si espande con un nuovo aggiornamento in arrivo a dicembre, il quale introdurrà The Cayo Perico Heist, ovvero un'aggiunta di grosse dimensioni alla mappa del gioco Rockstar Games con l'arrivo di un'intera isola.

Si tratta di un'intera nuova isola che si aggiunge alla mappa di gioco online che fa da comparto multiplayer di GTA V, chiamata appunto Cayo Perico. Dopo aver effettuato le missioni più eccitanti e pericolose, arriva dunque il momento di conquistare addirittura un'intera isola con una netta evoluzione di scala per le attività criminali, confermando dunque le voci che erano emerse nelle ore scorse sui nuovi contenuti in arrivo.

In The Cayo Perico Heist dobbiamo infiltrarci nel complesso all'interno dell'isola in questione, appartenente a uno dei più noti trafficanti di droga del mondo. All'interno ci aspettano nuove missioni e situazioni di gioco che aggiungeranno parecchie novità al mondo di Grand Theft Auto Online, in quello che Rockstar Games definisce l'aggiornamento più grande di sempre per il gioco.

Sarai tu a dover decidere come entrare a Cayo Perico, una delle isole private più impenetrabili: evita le guardie armate fino ai denti o neutralizzale e dattela a gambe dopo aver arraffato del prezioso bottino, oltre a opere d'arte, oro o soldi sporchi. Prendine più che puoi!

Scegli i tuoi strumenti. Scegli il tuo approccio. Scegli la tua squadra o cimentati nell'impresa da solo. L'importante è riuscire a tornare a Los Santos tutti interi.

The Cayo Perico Heist si presenta come l'avventura di GTA Online più vasta di sempre, ambientata in una località esotica in grado di introdurre un nuovo sistema dei colpi che permette di giocare da soli o in compagnia insieme a un massimo di altri tre giocatori.

Ovviamente, oltre alla nuova ambientazione questo si porta dietro anche nuovi veicoli e armi, altri luoghi di aggregazione sociale per ballare e fare festa, incontrare nuovi celeberrimi DJ e ascoltare nuove stazioni radio, con oltre 100 nuove canzoni.

Tra le novità è presente anche un enorme e versatile sottomarino armato che fungerà da quartier generale del colpo, insieme a tante altre sorprese.