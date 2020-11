PS5, gli eventi di lancio di tutto il mondo in video: benvenuta, PlayStation 5

PS5 è stata protagonista di una serie di spettacolari eventi di lancio in tutto il mondo, come dimostra il nuovo video pubblicato da Sony.

In Italia abbiamo avuto Venezia a dare il benvenuto a PlayStation 5, nell'affascinante cornice di Piazza San Marco, maa come si vede nel filmato non mancano località internazionali di grande spessore.

Utilizzando proiettori laser ad alta tecnologia, questi luoghi si sono colorati delle tonalità tipiche di PlayStation, in una festa di luci e suoni che sarebbe stato bello poter ammirare dal vivo ma che molti si sono limitati a seguire da casa, per ovvi motivi.

Per le stesse motivazioni, purtroppo non tutti i videogiocatori sono riusciti ad aggiudicarsi una PS5 al lancio e dovranno attendere un eventuale restock da parte della casa giapponese, che tuttavia ha promesso nuove unità prima e dopo Natale.