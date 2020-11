Marvel's Spider-Man: Miles Morales, una perfetta Gwen Stacy nel cosplay di hendoart

Con l'uscita di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, hendoart ha deciso di rilanciare il suo cosplay a tema tornando nei panni di Gwen Stacy, che ha già dimostrato di saper indossare davvero molto bene, come conferma questo nuovo set di foto.

Nonostante la presenza del personaggio nel gioco sia ancora al centro di discussioni e teorie (evitiamo di entrare nel dettaglio per non incappare in spoiler), è indubbio che sono davvero molti i fan che vorrebbero vedere Gwen Stacy, e in particolare Spider Gwen, all'interno dei videogiochi Insomniac, così come anche hendoart, a quanto pare.

Nella fattispecie, questa interpretazione di Gwen Stacy sembra più vicina alla versione vista in Spider-Man: Into the Spiderverse del personaggio in questione, dove si presenta caratterizzata in maniera molto particolare. La Gwen del film d'animazione è infatti particolarmente vivace e sbarazzina, con un taglio di capelli che riflette il carattere.

Il particolare delle bacchette da batteria che spuntano dal costume aggiunge inoltre la caratteristica peculiare di Gwen in questa versione, che è anche una batterista oltre che super eroina nel tempo libero.

