Il cosplay di Momo Ayase da Shirogane è davvero una copia perfetta della protagonista di Dandadan

Entrambi sono così totalmente coinvolti nell'occulto ma appassionati a sfumature diverse di questo: i due si incontrano e si scontrano sull'argomento: Momo cerca di convincere Ken che la sua convinzione sia errata e viceversa, e per farlo, paradossalmente, si ritrovano tutti e due a scoprire che entrambi hanno ragione, dando vita a una serie di situazioni assurde .

Co-protagoniasta della strana storia della serie, Momo è una liceale che si ritrova coinvolta in una faccenda molto particolare: è una ragazza cresciuta con la convinzione che spiriti e poteri sovrannaturali esistano realmente e non siano solo frutto del folklore popolare, e si ritrova a stringere amicizia con il bizzarro compagno di scuola Ken Takakura, il quale è invece particolarmente ossessionato dagli alieni.

Con la seconda stagione dell'adattamento animato di Dandadan ormai iniziata da qualche settimana, ripartono anche le reinterpretazioni da parte delle cosplayer, come dimostra anche questo cosplay di Momo Ayase da parte di Shirogane , davvero perfetto anche in video.

Da lì in poi parte una girandola di eventi sempre più folli che vedono i due alle prese con fantasmi, demoni e alieni, che agiscono anche di concerto per creare delle situazioni decisamente strane in cui si ritrovano i protagonisti.

Ulteriori personaggi si aggiungono poi al cast, ma la particolare chimica tra i due protagonisti rimane alquanto intatta. Momo è una ragazza particolarmente vivace e volitiva, che dopo essere stata rapita da degli alieni scopre di avere poteri psicocinetici, con i quali è in grado di vedere le aure di persone e oggetti e di afferrarle.



L'interpretazione da parte di Shirogane appare davvero perfetta: la modella è riuscita a ricostruire il personaggio con la sua tipica tenuta da studentessa nipponica e la particolare pettinatura con la frangia ribelle, peraltro in un'ambientazione che richiama fortemente il Giappone, come nella serie di manga/anime.

Se cercate altri cosplay basati sulla serie in questione, vi rimandiamo al cosplay di Seiko Ayase ancora da Miruqi, al cosplay di Momo da Saiwestwood e a quello realizzato da sawakatecos.