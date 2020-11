PS5 rumorose e coil whine, alcuni utenti si lamentano della loro PlayStation 5

A quanto pare là fuori ci sono delle PS5 rumorose o addirittura afflitte da coil whine, e alcuni utenti si stanno lamentando di questo problema sui social e sui forum, pubblicando video della loro PlayStation 5 in funzione. Ecco un paio di esempi:

Ebbene, a quanto pare in molti di questi casi non si tratta effettivamente di coil whine, ma di semplice rumorosità della ventola di PlayStation 5, anomala o meno.

Il coil whine è infatti un fenomeno differente, una sorta di fischio che avviene per via del passaggio dell'aria e che in alcuni casi cambia frequenza a seconda del lavoro che il dispositivo sta compiendo. Lo spiegano bene qui:

Sappiamo che la ventola di PS5 può essere ottimizzata tramite aggiornamenti software ed è dunque possibile che Sony, una volta riconosciuto effettivamente il problema su alcuni modelli, rilasci un update che possa risolverlo senza interventi in garanzia.

Esattamente come accaduto per la questione della Xbox Series X che scaldava troppo, non pensiamo sia il caso di preoccuparsi né che questo difetto, laddove venga ufficializzato, riguardi un numero significativo di console.

Viene però francamente da chiedersi se gli utenti che si stanno lamentando della rumorosità della loro PS5 abbiano mai acceso una PS4 Pro.