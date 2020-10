PS5 spente, Xbox Series X che scalda troppo e la parte peggiore della console war

Le PS5 dei livestream giapponesi erano spente? Xbox Series X ha problemi di dissipazione e scalda troppo? Negli ultimi due giorni le tifoserie delle due piattaforme hanno dimostrato quanto a volte possa essere patetica la console war.

Anziché eventualmente gioire delle buone notizie riguardanti la propria console next-gen preferita, infatti, sembra che il cruccio maggiore di queste persone sia dimostrare quanto invece la controparte abbia dei problemi.

Sul serio, esiste davvero gente che è più felice di sentire che Halo Infinite viene rinviato al 2021 piuttosto che sapere che Marvel's Spider-Man: Miles Morales include già un discreto ray tracing? C'è chi esulta se Ratchet & Clank: Rift Apart gira a 4K dinamici e non gioisce altrettanto per la retrocompatibilità migliorativa di Xbox Series X?

Probabilmente questo baco fa parte della natura umana, del resto sono numerosi gli esempi anche nella nostra società di persone che esultano quando un diritto viene negato a qualcun altro, come se la cosa in qualche modo si riflettesse anche su di loro. Se tu sei felice non posso esserlo anch'io, insomma.

Dicevamo tuttavia che negli ultimi due giorni le tifoserie di PlayStation 5 e Xbox Series X si sono scatenate in negativo, cercando di costruire delle narrazioni rigorosamente fasulle per provare a sminuire in qualche modo la fazione opposta.

Il primo esempio è quello delle PS5 spente durante i livestream giapponesi, che invece spente non erano: semplicemente in un ambiente illuminato, come quello utilizzato per le riprese, il flebile LED bianco della console Sony si vede davvero poco.

Alla frottola si è risposto con un'altra frottola: prendendo spunto da un video pubblicato da Giant Bomb in cui si parlava di quanto fosse calda la scheda di espansione, si è cercato di far passare il messaggio che la console Microsoft abbia dei problemi di surriscaldamento.

Ebbene, in questo caso il debunking abbiamo potuto farlo noi direttamente, visto che ci hanno mandato una Xbox Series X: possiamo confermare che la console non scalda eccessivamente, come del resto riportato praticamente da tutte le testate internazionali.

Insomma, al di là del fattore estetico (su cui ci siamo già ampiamente espressi) pare che entrambe le nuove console non soffrano di problemi di progettazione e anzi abbiano fatto tesoro delle esperienze passate per mettere a punto soluzioni in grado di garantire silenziosità ed efficienza termica.

Magari torniamo a discutere di cose concrete, vi va? Parliamone.