PS5: prima PlayStation a uscire senza giochi terze parti giapponesi d'accompagnamento

PS5 sarà la prima console PlayStation da quando esiste il marchio ad arrivare sul mercato senza giochi giapponesi di terze parti ad accompagnarla. Secondo alcuni si tratta dell'ennesima dimostrazione di come Sony sia sempre meno interessata al mercato interno giapponese e sempre più proiettata verso quello internazionale, dove del resto ha fatto i risultati migliori durante la generazione PS4.

Se ricordate, il lancio di PS4 fu rimandato in Giappone anche per avere una line up più forte, capace di attrarre i giocatori locali. La console di attuale generazione uscì con Yakuza, Dynasty Warriors e Nobunaga's Ambition, tre titoli pregni di cultura giapponese.

In realtà anche all'epoca ci furono polemiche, perché il ritardo del lancio della console rispetto al resto del mondo fu visto come un allontanamento dal Giappone, quasi uno sgarbo. Sony ha quindi optato per un lancio mondiale, ma non senza incorrere in più di qualche problema, visto che anche con PS5 le polemiche interne non stanno mancando, in particolare per via della modifica del pulsante di conferma, che ha attizzato non poco gli animi. La mancanza del supporto immediato delle terze parti giapponesi potrebbe essere deleterio per i primi mesi della console in patria, dove già le console da salotto stanno faticando non poco, con una Nintendo Switch sempre più forte e un settore mobile in costante crescita.