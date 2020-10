PS5: giapponesi contro Sony per il cambio del pulsante di conferma

A molti giapponesi non è piaciuto il cambio del tasto di conferma su PS5, passato dal cerchio alla croce. Lo hanno trovato offensivo per la loro cultura, tanto da parlare di una Sony poco interessata al mercato interno e più proiettata verso quello internazionale.

Il fatto che il tasto di conferma fosse il cerchio aveva un suo senso profondo. In Giappone il cerchio / maru significa infatti "va bene" o "corretto", mentre la croce o batsu botan significa "non va bene" o "sbagliato", ed è un simbolo opposto proprio al maru. È come se dalle nostre parti qualcuno rendesse la spunta verde un simbolo di negazione e la X rossa un simbolo di conferma.

Da qui deriva il malcontento, espresso dai giocatori giapponesi sui social e su siti molto frequentati come 2ch, My Game News Flash e Hachima. Alcuni, comunque, hanno accolto bene la novità grazie al... PC, dove i giochi hanno ovviamente i tasti posizionati all'occidentale anche usando un controller PlayStation. Favorevoli anche quelli che giocano titoli d'importazione, perché sostanzialmente già abituati al cambiamento.

Riportiamo alcuni dei commenti:

"Che rottura di p...e."

"In giappone, fate le cose alla giapponese."

"Alla fine hanno uniformato? Il Giappone è stato sconfitto."

"Una ragione in meno per comprare PS5."

"I giapponesi saranno confusi."

"Non comprerò più una PlayStation."

"Sony traditrice."

"Sono gli stranieri che dovrebbero uniformarsi al Giappone."

"Buone notizie. È proprio come Steam."

"È discriminatorio."

"È una console giapponese, quindi conformatevi al giappone."

"Significa che ora il cerchio sulla bandiera giapponese significa cancella?"

"PS5 sarà un fallimento."