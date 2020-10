PS5: ai media giapponesi è stato impedito di vedere l'interfaccia utente

Sony ha di fatto impedito ai media giapponesi di vedere l'interfaccia utente di PS5, nonostante li abbia invitati a un evento di prova proprio per mostrargli la console in azione. Giornalisti e influencer hanno quindi potuto provare solo alcuni giochi come Astro's Playroom e Godfall, senza avere la possibilità di dare uno sguardo al cuore pulsante del nuovo hardware di Sony.

A svelarlo è stato il sito Dangeki Online, che ha parlato del divieto per i presenti di vedere i menù, per motivi non meglio specificati. Anche il pulsante Create era bloccato e non dava accesso a nessuna opzione specifica. In questo caso la scelta di Sony ha senso, visto che ufficialmente PS5 non è ancora in commercio. Per il resto non è chiaro perché a meno di quaranta giorni dal lancio di PS5 Sony tenga ancora nascoste informazioni così importanti. Secondo alcuni, i più maliziosi, c'è qualcosa che non vuole mostrare, mentre altri ritengono che l'interfaccia utente sarà oggetto di un qualche evento specifico o di una presentazione particolareggiata e che quindi Sony non voglia giocarsela così.

Stando a vecchi rumor, l'interfaccia di PS5 dovrebbe avere un supporto stile Alexa, mentre ci dovrebbero essere delle opzioni legate all'SSD per saltare immediatamente in punti specifici dei giochi. Inoltre dovrebbe avere diverse funzioni social. Naturalmente non c'è niente di confermato. Speriamo che Sony si sbrighi a darci ragguagli in tal senso, anche perché i preordini sono partiti ormai da settimane e il 19 novembre sta per arrivare.