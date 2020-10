Need for Speed: Hot Pursuit Remastered annunciato con data d'uscita e trailer

Electronic Arts ha annunciato Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, svelandone anche la data d'uscita: il 6 novembre su PC, Xbox One e PS4; il 13 novembre su Nintendo Switch. In testa alla notizia trovate il trailer di annuncio del gioco, che mostra diverse sequenze di gameplay.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale, quindi guardiamo qualche immagine di Need for Speed: Hot Pursuit Remastered.

Criterion Games, in collaborazione con Stellar Entertainment, riaccende il brivido dell'inseguimento e della fuga in Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC il 6 novembre e su Nintendo Switch il 13 novembre, il gioco presenterà una grafica migliorata e una competizione multiplayer asincrona cross-platform alimentata da Autolog, la funzionalità rivoluzionaria che consente ai giocatori di connettersi, confrontarsi e competere con i propri amici. Il gioco includerà anche tutti i DLC principali che offriranno sei ore in più di gioco e oltre 30 sfide, riportando in auge l'acclamato Need for Speed di Criterion, che ha vinto l'ambito Best Racing Game Award dei Game Critics Awards 2010 e Il British Academy Video Games Award per Multiplayer nel 2011.

"Need for Speed: Hot Pursuit ha anticipato i tempi quando è uscito nel 2010, poiché abbiamo costruito prima di tutti un sistema automatico con cui confrontarsi e dare consigli tra amici all'interno videogioco. Ora, siamo contenti di riportare quello spirito di competizione senza tempo su nuove piattaforme dove i giocatori possono connettersi, sfidarsi e competere indipendentemente dalla console utilizzata, questa volta anche in viaggio con Nintendo Switch", ha affermato Matt Webster, VP di Criterion Games. "Grazie all' Autolog e alle mitiche supercar più amate al mondo, questo titolo creerà l'esperienza di corsa socialmente più competitiva ed emozionante."

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered presenta miglioramenti grafici del mondo di Seacrest County, dove le strade tortuose e le supercar esotiche offriranno un senso di velocità adrenalinico. Un'approfondita carriera per single player offrirà l'azione da entrambi i lati della legge, dove poliziotti intercettatori dotati di armi tattiche potranno arrestare i loro sospettati e i corridori d'élite potranno livellare il campo di gioco con contrattacchi e manovre difensive. Attraverso un'esperienza multiplayer disponibile in tutte le modalità di gara, i giocatori potranno gustarsi la propria carriera in solitaria o sfidare gli amici per guadagnare ricompense e sbloccare nuove auto, armi e attrezzature. Il videogioco includerà anche tutti i contenuti aggiuntivi post-lancio, come le modalità preferite dai fan, Armed and Dangerous e Lamborghini Untamed, perfettamente integrati nell'esperienza come mai prima d'ora. Obiettivi inediti, colori delle auto, frenate brusche ridotte, una modalità foto aggiornata e molteplici novità sulla qualità della vita fanno in modo che questo sia il momento perfetto per riaccendere l'inseguimento da entrambi i lati della legge. Dopo il lancio, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered vedrà anche l'aggiunta del car wrapping, che offrirà ai giocatori ancora più opzioni di personalizzazione.

La rivoluzionaria tecnologia Autolog di Need for Speed: Hot Pursuit Remastered connetterà i giocatori con gli amici in una competizione asincrona testa a testa, intuitivamente proponendo e raccomandando loro sfide in base ai risultati ottenuti. La funzione Autolog consentirà inoltre ai giocatori di confrontare e condividere tutte le loro esperienze, immagini e sfide con cross-platform multiplayer, dando ai giocatori l'opportunità di competere tra loro su qualsiasi piattaforma.