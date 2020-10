The Witcher serie Netflix: Henry Cavill ha mostrato la nuova corazza di Geralt

L'attore Henry Cavill ha pubblicato su Instagram due foto che mostrano la nuova corazza di Geralt di Rivia nella stagione 2 della serie Netflix The Witcher. Cavill ha anche riportato un brano tratto dal romanzo "Il tempo della guerra" di Andrzej Sapkowski, l'autore della saga originale, a commento delle immagini:

"Potrebbe darsi che i loro amici s'informino sulla sorte di queste canaglie", riprese dopo un istante l'uomo dai capelli bianchi. "Di' loro che li ha morsi il Lupo. Il Lupo Bianco. E che si guardino spesso alle spalle. Un giorno si gireranno e vedranno il Lupo."

Originale pubblicata da Cavill: "'It may turn out,' said the white-haired man a moment later, 'that their comrades or cronies may ask what befell these evil men. Tell them the Wolf bit them. The White Wolf. And add that they should keep glancing over their shoulders. One day they'll look back and see the Wolf.'"

Nella stagione 2, Geralt avrà quindi un'armatura decisamente diversa da quanto visto nella stagione 1 di The Witcher, grazie al lavoro della costumista Lucinda Wright, assunta dopo le critiche ricevute da alcuni costumi visti nelle varie puntate. Le foto sono state condivise anche dalla showrunner Lauren S. Hissrich, che le ha commentate con "Nuovi tessuti per una nuova stagione piena di battaglie e fratellanza." Che aggiungere? Il colpo d'occhio non è davvero niente male.