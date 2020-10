Ghost of Tsushima, l'aggiornamento 1.1 con Legends e New Game+ disponibile a breve

Sony ha annunciato che l'aggiornamento 1.1 di Ghost of Tsushima per PS4, che introduce la modalità Legends e il New Game+, sarà disponibile a partire dal 16 ottobre 2020, ossia davvero a breve.

L'aggiornamento 1.1 sarà completamente gratuito per tutti i possessori di Ghost of Tsushima, che potranno tornare a giocare liberamente con i nuovi contenuti. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Legends è una modalità multiplayer cooperativa per un massimo di quattro giocatori, ispirata alla mitologia giapponese, mentre il New Game+ consente di rigiocare la campagna single player con un livello di sfida più alto.

I nuovi contenuti gratuiti di Ghost of Tsushima sono stati annunciati qualche tempo fa e sono un ottimo corollario al successo del gioco, probabilmente l'ultima grande esclusiva PS4 della generazione. Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Ghost of Tsushima.

Leggiamo altri dettagli tratti dal post ufficiale del PlayStation Blog con il gioioso annuncio:

Ghost of Tsushima: Legends presenta sia missioni della storia per 2 giocatori che missioni sopravvivenza per 4, nonché una modalità Incursione che verrà rilasciata nelle settimane successive al lancio. Dopo aver scaricato la versione 1.1 di Ghost of Tsushima, sarà possibile visitare il PlayStation Store dalla propria PS4 per sbloccare gratuitamente Ghost of Tsushima: Legends e iniziare a giocare. Per giocare con altri utenti sono richiesti una connessione a Internet e un abbonamento PlayStation Plus attivo.

Nella versione 1.1, noterete un nuovo personaggio presente in diverse città e località di Tushima... Gyozen il Cantastorie! Conosce le storie sullo Spettro di Tsushima, ma ha una prospettiva leggermente diversa su ciò che sta realmente accadendo nella sua terra natale. Gyozen è l'autore nonché custode delle storie che troverete in Ghost of Tsushima: Legends e, ogni volta che ci parlerete, sarà felice di condividere con voi le sue coinvolgenti storie sugli "Spettri".

Parlando con Gyozen avrete accesso alla lobby di Ghost of Tsushima: Legends, ma potrete accedervi direttamente anche dal menu principale del gioco o dal menu pausa... o ricevendo un invito PSN da un amico!