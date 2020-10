Xbox Series X è in redazione, la next-gen è ufficialmente iniziata

Xbox Series X è finalmente arrivata in redazione. Stasera, a partire dalle 20, Vincenzo Lettera e Umberto Moioli mostreranno in diretta la nuova console di Microsoft, dandoci un parere, ovviamente preliminare, di come sarà questa nuova generazione di console. Una next-gen che, possiamo dire, è ufficialmente iniziata: è vero che non ci sono ancora i giochi, ma Xbox Series X è in grado di mostrare parte delle sue potenzialità anche senza software pensato esplicitamente per spremere i suoi 12tflops.

In attesa di poter capire tutte le sfaccettature di PlayStation 5, tra qualche ora potremo finalmente toccare con mano quello di cui si sta parlando da mesi, così da poter toglierci i dubbi sulla qualità costruttiva, la silenziosità e le dimensioni di questa macchina che definirà, probabilmente, i prossimi anni della nostra industria.

L'appuntamento è alle 20 sul canale Twitch di Multiplayer.it, non mancate.

In questa occasione vogliamo scoprire se, effettivamente, il nuovo pad garantisce nuove sensazioni durante il suo utilizzo (Microsoft sostiene sia molti più preciso e reattivo), se l'SSD, nonostante non sia ancora sfruttato dal design dei giochi, riesce già a migliorare la qualità della vita di quelli esistenti, e se la retrocompatibilità funziona davvero in maniera così meravigliosa.

Poi vogliamo sapere come funziona la dashboard, quali sono le opzioni audio e video e se Dolby ha fatto qualcosa per integrare in maniera profonda Atmos e contrastare in qualche modo il Tempest Engine di PS5.

Ma speriamo anche di poter dare un'occhiata anche alla scatola ufficiale, ai suoi contenuti, al suo packaging. In altre parole vogliamo avere un anticipo di quello che ci aspetta il prossimo 10 novembre, quando Xbox Series X sarà messa a disposizione di tutti, così da vedere se scatta la scintilla, per un pezzo di hardware che ha anche una suo cifra stilistica ben precisa.

Voi cosa vorreste vedere/sapere? Quali saranno i primi giochi che avvierete una volta collegata la console alla rete elettrica? E ancora: quando pensate che Sony invierà PlayStation 5 alla stampa? Il 4 ottobre verrà mostrata da alcuni selezionati influencer giapponesi: da quel momento in poi pensate che sapremo finalmente tutto della sua nuova console?

Parliamone!