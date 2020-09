PS5 verrà provata direttamente da alcuni youtuber giapponesi a ottobre

PS5 verrà finalmente provata in maniera pratica e diretta da una ristretta cerchia selezionata di youtuber giapponesi, che avranno modo di effettuare il loro hands on sulla nuova console Sony già il 4 ottobre 2020, dunque più di un mese prima del rilascio sul mercato.

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha organizzato l'iniziativa in collaborazione con la YouTube Gaming Week fissata per i primi di ottobre in Giappone, proponendo "Try! PlayStation 5 on YouTube Gaming Week", ovvero una serie di video da parte di popolari youtuber nipponici che si ritroveranno a tu per tu con la nuova console Sony.

Sebbene si tratti per lo più di personaggi ben poco conosciuti dalle nostre parti e la lingua possa rappresentare un notevole ostacolo alla comprensione dei commenti, può essere un'occasione interessante da seguire, considerando che PS5 non l'ha praticamente ancora toccata nessuno al di là di Sony e qualche sviluppatore e questa potrebbe essere dunque una delle prime occasioni per vedere la console nella realtà, dopo le prime foto reali di PS5 che hanno anche aiutato a valutare le dimensioni ufficiali della nuova console.

Le trasmissioni partiranno il 4 ottobre alle ore 18:00 in Giappone (le 11:00 dello stesso giorno dalle nostre parti), con i video che si troveranno all'interno dei rispettivi canali degli YouTuber. Questi sono i personaggi coinvolti nell'iniziativa, che dunque avranno modo di provare con mano PS5: