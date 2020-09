PS5, prime foto reali della console mostrano dimensioni e porte

Potrebbe essere questa la prima volta che vediamo PS5 nella realtà , considerando che finora si sono visti soprattutto render ufficiali o presunto foto trapelate in rete, sulla cui veridicità ci sarebbe da dibattere. In questo caso, invece, sembra tutto reale, visto che le foto fanno parte della documentazione utilizzata da Sony per la registrazione di PS5 presso la Federal Communications Commission .

Per quanto riguarda la versione digitale, questa risulta invece leggermente più piccola, non avendo il lettore ottico, con i suoi 39 cm x 9,2 cm x 26 cm. In ogni caso, si tratta di un dispositivo alquanto ingombrante, come abbiamo già avuto modo di considerare in precedenza, anche perché le misure in questione non considerano l'uso del piedistallo.

PS5, come sappiamo, può essere disposta sia in orizzontale che in verticale ma in entrambi i casi richiede un piedistallo apposito che viene fornito nella confezione, il quale peraltro sembra abbia una sorta di blocco a molletta per essere fissato in posizione, come visibile in un alcune delle immagini.

Per quanto riguarda le porte presenti su PS5, quelle visibili nelle immagini rispecchiano le informazioni già diffuse da Sony, ovvero: