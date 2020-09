Xbox Series S in retrocompatibilità migliora risoluzione e framerate dei giochi più di Xbox One X

Xbox Series S torna sotto la lente d'ingrandimento dell'analisi tecnica di Digital Foundry, in questo caso interamente incentrata sulla retrocompatibilità dei giochi, che a quanto pare escono migliorati in termini di risoluzione e framerate anche più di quanto riesca a fare Xbox One X.

Sebbene questo aspetto possa risultare piuttosto ovvio, è comunque un chiarimento importante, visto il caos emerso di recente dopo le informazioni emerse sul fatto che Xbox Series S non supporta i miglioramenti di Xbox One X in retrocompatibilità e poi la precisazione sul fatto che manterrà la risoluzione e il frame rate di XOne.

L'analisi di Digital Foundry dimostra, intanto, come la retrocompatibilità su Xbox Series S migliora la risoluzione dei giochi della prima Xbox e di Xbox 360 portandoli a 1440p: per quanto riguarda i primi, viene applicato un aumento di risoluzione pari a tre volte quella originale su entrambi gli assi, portando dunque il 480p originale a 1440p, per quanto riguarda Xbox 360, l'incremento rappresenta un raddoppio della risoluzione sui entrambi gli assi, passando da 720p a 1440p.

È vero che la risoluzione risulta comunque più bassa rispetto a quella vista su Xbox One X, che in retrocompatibilità applicava tali miglioramenti per arrivare a 4K, ma la CPU di Xbox Series S consente un incremento delle performance che non risultava possibile in diversi casi su Xbox One e One X.

Non solo, anche i giochi per Xbox One risultano migliorati su Xbox Series S in una maniera che non era fattibile nemmeno su Xbox One X, nonostante quest'ultima vanti una possibilità di risoluzione maggiore: "Abbiamo progettato Series S per migliorare i giochi Xbox One S in un modo che Xbox One X non poteva fare", ha affermato il system architect Andrew Goossen a Digital Foundry.

"Abbiamo reso facile, per i giochi usciti su Xbox One S, anche la possibilità di ottenere un raddoppio del frame-rate" da 30 a 60 fps o da 60 a 120 fps. Questo richiede veramente un'azione basilare, tipo "cambiare tre linee di codice", come riportato nell'articolo, con un veloce update che può avvenire in due modi: da parte degli sviluppatori, con l'inserimento di una piccola modifica che fa eseguire le performance maggiorate quando i giochi riconoscono quale console li sta utilizzando, oppure anche direttamente lato Microsoft. In quest'ultimo caso, può essere direttamente il team dedicato alla retrocompatibilità ad applicare l'update che attiva l'incremento di frame-rate in automatico in presenza di Xbox Series S o Xbox Series X.

"In termini di performance, Xbox Series S consente un raddoppio effettivo delle possibilità di CPU e GPU rispetto a Xbox One, rendendo molto semplice lo sfruttamento di questo potenziale extra. Di fatto, la GPU di Xbox Series S fa andare i giochi Xbox One S meglio di quanto Xbox One X sia in grado di fare", questo per quanto riguarda i giochi che non hanno ricevuto un upgrade apposito per Xbox One X. A questo proposito, è interessante notare come Xbox One X riuscisse a sfruttare solo parzialmente il proprio hardware in maniera automatica, dovendo suddividere i compiti delle comput unit della GPU tra vertex e pixel processing. Al contrario, Xbox Series X e Series S sono progettate per poter sfruttare facilmente e in ogni occasione la piena potenza di CPU e GPU.

La questione può sembrare un po' confusa, ma di fatto i giochi Xbox One che non hanno ricevuto un upgrade apposito per risultare migliori su Xbox One X, verranno visualizzati in maniera migliore su Xbox Series S rispetto alla console precedente. Per quanto riguarda invece i giochi "Xbox One X Enhanced" possono ricevere miglioramenti per quanto riguarda il frame-rate, ma su Xbox Series S la risoluzione non supererà comunque i 1440p, ovvero non ci sarà il 4K, come riferito in precedenza.

A tutto questo si aggiungono anche i miglioramenti automatici applicati da Xbox Series S e Xbox Series X sui giochi in retrocompatibilità, ovvero la drastica riduzione dei tempi di caricamento (nel caso in cui siano installati direttamente su SSD, ovviamente) e l'HDR.