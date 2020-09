Nvidia GeForce RTX 3060, 3070 da 16 GB e 3080 da 20 GB trapelano da Gigabyte

Nuovi modelli di Nvidia GeForce RTX 3000, ovvero la serie Ampere, trapelano da un presunto listino di Gigabyte, che si appresta a commercializzare nuove schede grafiche basate sull'architettura di nuova generazione Nvidia, mostrando in particolare una GeForce RTX 3060 inedita e anche due modelli apparentemente nuovi di 3070 e 3080, rispettivamente con 16 GB e 20 GB di memoria video.

Si tratta dunque di una linea completamente nuova da parte di Gigabyte, nel caso in cui l'informazione venisse confermata: Nvidia GeForce RTX 3060 non è stata ancora annunciata in via ufficiale dalla compagnia produttrice, anche se il suo arrivo è atteso un po' da tutti come conseguenza logica, dunque questo non desta particolare stupore, anche se la presenza di ben 8 GB di VRAM è comunque una buona sorpresa.

Contemporaneamente sono comparsi anche i modelli apparentemente potenziati di Nvidia GeForce RTX 3070 e 3080 sempre da parte di Gigabyte, che potrebbero riferirsi alla nuova linea Super per le schede grafiche in questione, con una maggiorazione notevole della memoria dedicata.

La GeForce RTX 3070 in questione avrebbe 16 GB di memoria RAM, ovvero il doppio della 3070 originale, così come raddoppierebbe anche la nuova RTX 3080 con ben 20 GB di memoria. Ovviamente per il momento prendiamo tutto come una voce di corridoio, ma se la questione dovesse essere verificata potrebbe trattarsi della linea Super o Ti delle Ampere, restiamo in attesa di ulteriori informazioni.

