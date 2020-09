PS5: anche AMD smentisce i problemi sulla produzione dei chip

PS5 non sta avendo problemi nella linea produttiva, anche AMD ha sostanzialmente smentito le difficoltà che erano state riferite di recente nella costruzione dei componenti presso lo stabilimento TMSC.

PS5 è stata oggetto di alcune preoccupazioni, nei giorni scorsi, quando un report di Bloomberg aveva riferito di tagli di produzione imposti da Sony a PS5 a causa di alcuni problemi di affidabilità nella produzione dei chip, che stavano incontrando un tasso di difetti particolarmente alto.

La questione era stata smentita da Sony e un'altra smentita può essere vista anche nelle parole di Forrest Norrod, vice president di AMD e general manager della divisione data center and embedded, anche a se a dire il vero non viene menzionata precisamente PS5 nella sua affermazione.

Nel corso della Deutche Bank Technology Conference, Norrod ha riferito che non ci sono problemi con la produzione di chip da 7nm, considerando la linea produttiva "sufficiente" alla richiesta, anche per quanto riguarda la produzione di wafer e substrati. Questo smentirebbe dunque la presenza di problemi di grosso calibro nella produzione di chip da parte di AMD, cosa che riguarderebbe ovviamente anche Microsoft e le altre compagnie che dipendono dalla produzione impostata da AMD presso TSMC e altri.

Il collegamento con PS5 dunque è derivato da quanto riferito da Norrod, che probabilmente con il suo discorso intendeva soprattutto rassicurare sulla corretta produzione di AMD Ryzen 5000, visti i problemi che erano emersi lo scorso anno con la costruzione dei Ryzen 9 e i ritardi accumulati. In ogni caso, il fatto che non siano stati rilevati problemi ingenti in generale all'interno di TSMC possiamo prenderlo anche come una conferma della corretta produzione dei componenti per PS5.