PS5: alcuni giochi PS4 e PS VR avranno framerate migliore in retrocompatibilità

PS5 applicherà, su alcuni giochi PS4 e PS VR, un miglioramento in termini di framerate in retrocompatibilità, questo è quanto emerge da un aggiornamento effettuato da Sony al sito ufficiale della nuova console.

Sembra che l'aggiunta di queste caratteristiche sul sito sia giunta di recente, dopo il PS5 Showcase di questa settimana, dunque a quanto pare continuano a svelarsi gradualmente le feature di PS5, in particolare sulla retrocompatibilità che resta ancora piuttosto misteriosa per la nuova console.

Jim Ryan ha confermato che il 99% dei giochi PS4 funzioneranno su PS5, ma non è chiaro come, visto che su questo aspetto le informazioni ufficiali sono ancora piuttosto scarse, almeno a confronto con quanto fatto da Microsoft su Xbox Series X e Series S.

In ogni caso, sembra che almeno su "giochi PS4 e PS VR selezionati" vengano applicati dei miglioramenti, in particolare per quanto riguarda la fluidità: tra le caratteristiche di PS5 sul sito leggiamo infatti "Game Boost", con la descrizione che sostiene "Godetevi frame rate più fluidi e veloci su alcuni giochi PS4 e PS VR".

Tutto questo sotto la caratteristica "Retrocompatibilità" che consente di "giocare un catalogo di giochi PS4 su PS5". Restiamo dunque in attesa di eventuali delucidazioni ulteriori su questa caratteristica di PS5, di cui nel frattempo sono anche comparse le prime foto reali.