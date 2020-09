Call of Duty: Black Ops Cold War: l'open beta PC inizierà il 15 ottobre

Il publisher Activision Blizzard e lo sviluppatore Treyarch hanno annunciato che l'open beta PC di Call of Duty: Black Ops Cold War inizierà il 15 ottobre. Consentirà ai giocatori di provare le modalità multiplayer prima del lancio ufficiale.

Da notare che il 15 ottobre l'open beta sarà aperta soltanto ai giocatori che avranno nel frattempo prenotato Call of Duty: Black Ops Cold War. Gli altri dovranno attendere fino al 17 ottobre per giocare. L'open beta sarà chiusa per tutti il 19 ottobre.

Le modalità giocabili durante la fase open beta PC saranno: Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed e Combined Arms: Domination. Altri dettagli saranno svelati con futuri aggiornamenti. Attualmente il gioco è disponibile in versione alpha per PS4. Lo sarà fino a domenica 20 settembre.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops Cold War uscirà il 13 novembre 2020 su PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series S. In Italia dovremo attendere fino al 19 novembre per la versione PS5.