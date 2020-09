TechTonik torna alle 15.00 su Twitch, Pierpaolo risponderà alle vostre domande

Ragazzi, oggi è giornata di TechTonik! Non scappate, dai! A partire dalle 15:00 Pierpaolo Greco risponderà alle vostre domande in diretta su Twitch, che saranno anche l'argomento del giorno. Gli annunci bomba delle scorse settimane gli hanno impedito di farlo, ma oggi non si scappa e si recupera!

Cosa manca quindi per rendere eccezionale un giornata speciale? Ma le vostre domande, naturalmente. Non esitate a porle già nei commenti, anche se ne avete di inevase dalle scorse settimane. Potete chiedergli numi su tutto ciò che riguarda la tecnologia... tanto i testi glieli scrive Pianesani e quindi potete immaginarvi il valore delle risposte. Domandate, domandate, domandate!

Quindi, prenotatevi qui sotto per non rischiare di non venire letti in diretta. Inoltre vi ricordiamo che, nel caso in cui vogliate trovare una community sempre pronta a chiacchierare e dispensare consigli, su Telegram c'è il gruppo ufficiale di Multiplayer.it. Per entrare a far parte di questa community basta possedere un account Telegram e cliccare su questo link.

Potete, invece, seguire la live all'interno di questa notizia, nel box dedicato in homepage, sul canale Twitch di Multiplayer.it oppure utilizzando l'app ufficiale per iOS e Android.