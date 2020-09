Marble Knights, la recensione

Quando non si adagiano su schemi abusati, i giochi indie riescono a volte a proporre delle idee veramente bizzarre anche in ambito mobile, come vediamo in questa recensione di Marble Knights. WayForward è un team che ispira grande fiducia, pertanto se se ne viene fuori con l'idea di unire il gioco delle biglie all'hack and slash fantasy possiamo anche alzare un sopracciglio, ma faremmo bene a seguire la cosa con interesse e mentalità aperta. E in effetti lo strano mix funziona in questo gioco, anche se sembra non riuscire mai ad approfondire pienamente né una né l'altra anima del bizzarro connubio, rimanendo un po' in superficie ma riuscendo, comunque, a interessare prima e intrattenere poi, praticamente già dopo qualche minuto di gioco. Com'è possibile mettere insieme un action hack and slash su cavalieri e draghi e una corsa delle biglie, dunque? Semplice: mettendo in scena le avventure di combattenti fantasy che hanno la metà superiore del corpo dalle forme umane (dunque in grado di impugnare spada e scudo) e la metà inferiore rappresentata da una sfera rotolante.





Sebbene detta così possa sembrare un'idea piuttosto inquietante, nel tipico stile di WayForward si tratta di una caratterizzazione molto fumettosa e allegra, che semplicemente unisce le normali situazioni di un gioco tipo action RPG fantasy alla simulazione fisica di un Marble Madness e riesce a farlo con una semplicità disarmante, nonostante il connubio sia decisamente folle. La storia racconta della terra di Roundingham minacciata dal temibile Lord Terroball, e di una serie di combattenti (opportunamente chiamati Knights of the Round, in perfetta corrispondenza con la loro forma) che sono chiamati a sconfiggere il signore oscuro e i suoi numerosi scagnozzi. La premessa sarebbe quella tipica di un qualsiasi action hack and slash o adventure tipo Zelda, se non fosse che il mezzo di locomozione dei personaggi, ovvero la sfera che hanno al posto delle gambe, introduce dinamiche di gioco alquanto particolari, trasformando di conseguenza il sistema di controllo e lo stesso level design per accordarsi al fatto che i protagonisti sono praticamente delle biglie antropomorfe.