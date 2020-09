Kirby Fighters 2 per Nintendo Switch spunta sul sito ufficiale dell'eShop

Kirby Fighters 2 per Nintendo Switch non è stato annunciato da Nintendo ma la probabilità che esista, a questo punto, è alquanto alta, considerando che il titolo è comparso, con tanto di icona e descrizione, sul sito ufficiale dell'eShop americano.

Sembrerebbe trattarsi di un seguito del primo Kirby Fighters, uno spin-off contenuto all'interno della compilation Kirby Triple Deluxe uscita originariamente su Nintendo 3DS. Si tratta di un gioco di combattimento di gruppo, tendenzialmente multiplayer, dove vince chi rimane in piedi per ultimo, con dinamiche che hanno ovviamente a che fare con il gameplay tipico della serie ma rappresentando una variazione più sul piano action.

Sembrerebbe trattarsi di una produzione di dimensioni minori ma comunque interessante: probabilmente destinato al solo mercato digitale, Kirby Fighters 2 dovrebbe costare sui 20 dollari/euro, in base alla sua comparsa per sbaglio nel listino ufficiale, in attesa di comunicazioni più precise da parte di Nintendo.

"Scegli da un cast di vari Kirby con le iconiche abilità-copia", si legge nella descrizione trapelata online, "inclusa la nuova abilità wrestler, e lanciatevi in una lotta per essere l'ultimo Kirby che rimane in piedi". Tra i personaggi ci sono, a quanto pare, anche volti noti come "Bandana Waddle Dee e King Dedede" come personaggi giocabili. Restiamo dunque in attesa di un eventuale annuncio su questo misterioso Kirby Fighters 2 per Nintendo Switch.