Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, EA ha condiviso due misteriosi teaser

In questo ore EA ha pubblicato due nuovi teaser di quella che sembra essere la remastered di Need for Speed: Hot Pursuit. I due video rimandano al 5 ottobre, giorno nel quale il gioco -sembra- sarà presentato ufficialmente. Al timone ci sarà Criterion, il team che ha sviluppato il Need for Speed: Hot Pursuit Remastered del 2010.

Il gioco era già comparso su Amazon questa estate, con addirittura la data d'uscita fissata per il prossimo 13 novembre 2020, ovvero durante il periodo di lancio di Xbox Series X e PS5.

La remastered, si vocifera, sarà un progetto molto simile nei contenuti a Crysis Remastered, ovvero una versione riveduta e corretta del gioco originale, ma pensata per l'attuale generazione di console, ovvero PS4, Xbox One e Switch.

Manca, però, poco all'annuncio ufficiale, che dovrebbe essere fissato il 5 ottobre. Il gioco dovrebbe essere la riedizione del capitolo del 2010, senza dubbio uno dei migliori degli ultimi anni.

Cosa ne pensate? Lo rigiocherete?