The Pathless non sarà il primo gioco gratis PS Plus di PS5

Con un secco "no" Annapurna, il publisher di The Pathless, ha smentito ufficialmente e in maniera abbastanza secca il rumor che sosteneva che il suo gioco sarebbe stato il primo ad arrivare gratis su PS5 grazie al programma Instant Game Collection di PS Plus.

Per la serie "le cose sono degenerate velocemente" uno dei rumor più succosi della giornata è stato stoppato immediatamente alla fonte. Nelle scorse ora, infatti, Annapurna ha annunciato che The Pathless sarebbe stato un gioco di lancio di PlayStation 5.

In The Pathless dovremo scacciare dal mondo l'oscura maledizione che lo attanaglia. Il gioco sarà ambientato in una vasta isola boscosa piena di misteri e ci chiederà di creare un legame con l'aquila che ci accompagna. Il gioco sarà ricco di rompicapi, prove di abilità ed epiche battaglie.

Dopo l'annuncio, su Twitter, ha cominciato a circolare la notizia che il gioco sarebbe stato il primo ad essere offerto gratuitamente a tutti gli abbonati PS Plus su PS5. Il publisher americano, però, non ha perso tempo e nel giro di poche ore ha troncato sul nascere la discussione. Ha risposto con un inequivocabile "no" a chi chiedeva se sarebbe stato "il gioco PlayStation Plus per PS5".

Gli abbonati PS Plus che acquisteranno PlayStation 5, inoltre, a novembre potranno accedere per la prima volta alla PS Plus Collection su PS5: c'è davvero bisogno anche di un gioco PS Plus?