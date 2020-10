PS5, la ventola verrà ottimizzata con aggiornamenti software dopo il lancio

PS5 ha svelato finalmente il suo sistema di raffreddamento, che poi è il motivo delle sue enorme dimensioni e ha il nucleo centrale nella grossa ventola da 12 cm a doppia faccia, il cui comportamento a quanto pare verrà gestito e modificato attraverso aggiornamenti al software di sistema dopo il lancio della console.

In un'intervista concessa a 4Gamer.net, il responsabile della progettazione dell'hardware di PS5, Yasuhiro Otori, ha spiegato che la ventola di PS5 verrà gestita e ottimizzata nel periodo post-lancio, dopo una prima fase di raccolta di dati sul comportamento dell'APU centrale della console su diversi giochi.

Dopo aver analizzato questi dati, probabilmente relativi al carico di lavoro e alle temperature raggiunte, "Abbiamo intenzione di ottimizzare il controllo della ventola in base a questi dati raccolti", ha affermato Otori. "PS5 ha tre sensori per la temperatura posti sulla scheda madre, in grado di controllare la velocità della ventola in base alle temperature interne dell'APU e le punte massime raggiungibili da questa. Questi parametri di controllo della ventola verranno aggiornati attraverso update software online".

Dunque l'ottimizzazione dell'utilizzo della ventola rientrerà nelle modifiche effettuate dagli aggiornamenti al software di sistema, cosa che potrebbe garantire una migliore efficienza del sistema di raffreddamento di PS5 e, in base all'andamento delle temperature dell'APU, un incremento generale o abbassamento nella velocità di questa, che potrebbe risultare in maggiore o minore rumorosità.

Dalle prime prove svolte in Giappone in ambienti controllati abbiamo saputo che PS5 è silenziosa, ma ovviamente la situazione sarà diversa una volta che la console sarà nelle case degli utenti di tutto il mondo e a quel punto ci sarà comunque spazio per ottimizzare ulteriormente attraverso gli update software.