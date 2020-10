PS5 è silenziosa, impressioni sul sistema di raffreddamento dalle prime prove

PS5 sembra essere silenziosa, le prime impressioni sul sistema di raffreddamento effettuate nel corso delle prove in anteprima da parte di alcuni giornalisti e youtuber in Giappone sembrano essere molto positive in questo senso.

Ovviamente si tratta di prove poco approfondite, siamo ben lontani da un teardown e dall'analisi precisa sui componenti che abbiamo visto ad esempio su Xbox Series X, ma queste prime prove su YouTube della console in Giappone sono state, a tutti gli effetti, il primo contatto diretto "in pubblico" per PS5.

Da Dengeki, in particolare, arrivano alcuni dettagli riguardanti la silenziosità e il sistema di dissipazione del calore, che rimane un elemento alquanto misterioso dal punto di vista tecnico: "Voglio parlare della silenziosità delle ventole", ha scritto il giornalista giapponese. "Credo ci siano molte persone interessate a questo aspetto e devo dire che sono molto silenziose!"

Il giornalista ha provato la console a lungo, sebbene solo su Astro's Playroom e Godfall, ma trattandosi comunque di giochi next gen potrebbero aver messo alla prova l'effettivo sistema di raffreddamento di PS5. "Ci sono stato circa 1 ora e 45 minuti", ha precisato il giornalista, "Visto che ci trovavamo dentro uno studio di registrazione, c'erano un po' di cose intorno, c'erano le luci fotografiche e la temperatura dell'ambiente era piuttosto alta. Ho giocato a Astro's Playroom e Godfall e non ho mai notato il suono delle ventole di raffreddamento".

Anche la console non è risultata molto calda al tatto, segno che il sistema sembra funzionare a dovere anche in ambienti caldi: "Infine, ho toccato lo chassis e non ho sentito molto caldo, sembra che non ci sia da temere sulla struttura di dissipazione del calore".