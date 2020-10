PS5, nuove foto reali della console Sony dalle prove in Giappone

PS5 è stata protagonista di varie prove in anteprima da parte di vari giornalisti e youtuber in Giappone e da questi provengono diverse nuove foto reali che mostrano la console nella realtà, riportate qui sotto.





Nella fattispecie, si tratta di foto scattate da Dengeki, 4Gamer e varie altre fonti, protagonisti delle prime prove su YouTube della console, che consentono di vedere praticamente per la prima volta PS5 nel suo aspetto reale.





Non si tratta infatti di render ma di vere e proprio foto scattate alle unità inviate per la prova, che consentono di vedere più nel dettaglio le caratteristiche della console Sony: in particolare possiamo valutare meglio la qualità dei materiali e alcuni dettagli come i led sia della console che del controller DualSense, altro elemento considerato con particolare attenzione in queste prime prove.





Potete trovare ulteriori foto a questo indirizzo su Dengeki o a questo indirizzo su 4Gamer, scattate durante le nuove sessioni di prova andate in scena oggi attraverso i livestream di YouTube. Sebbene non si tratti di confronti diretti e gli ambienti siano alquanto asettici, è possibile farsi un po' un'idea delle notevoli dimensioni di PS5 (40cm di altezza posta in verticale), ma le foto dal vivo mostrano come la console sembri più slanciata rispetto a quanto si pensasse in precedenza.





Purtroppo non c'è stato modo di vedere l'interfaccia utente o le caratteristiche del sistema operativo visto che le prove si sono concentrate solo sui giochi, in sostanza. Una notizia emersa ieri sostiene inoltre che PS5 abbia solo 664 GB di spazio utilizzabile sull'SSD.