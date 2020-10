TIM, le rimodulazioni della rete fissa di ottobre 2020: ecco cosa cambia

Dal primo ottobre 2020 sono entrare in vigore nuove rimodulazioni della rete fissa per i clienti TIM. Una notizia di certo poco piacevole, che in determinati casi ha comportato anche aumenti in bolletta. Cerchiamo dunque di fare il punto della situazione.



Partiamo dall'analizzare l'aumento dei costi per la telefonia fissa. Aumenta innanzitutto di 1,90 euro al mese l'abbonamento mensile delle offerte Tutto Voce (ora a 38,80 al mese, quindi), Tutto Voce con Sconto Fedeltà, Tutto Voce con Sconto Special e Voce Senza Limiti (anche loro passano a 38,80 euro). L'aumento è di 2 euro al mese per le offerte Tutto Voce Superspecial (ora a 20,50 euro al mese) e Linea ISDN (ora a 23,74 euro al mese).



TIM ha giustificato questi aumenti tariffari sulla base di "esigenze di carattere economico dovute anche al mutamento delle politiche commerciali sui servizi tradizionali di fonia"; i rincari entrano in vigore per i vecchi clienti e per i nuovi arrivati.



Ma ad aumentare sono anche i costi di servizi telefonici supplementari, perché le rimodulazioni non risparmiano nessuno (di recente sono entrate in vigore anche quelle di WindTre). Il servizio Chi è aumenta dunque di 1 euro al mese (permette di conoscere sul display il numero del chiamante); "Avviso di chiamata", "Conversazione a tre" e "Trasferimento di chiamata" aumentano tutti di 84 centesimi di euro al mese. Qui l'aumento è avvenuto per "esigenze economiche dovute alle necessità di garantire gli investimenti per abilitare nuovi servizi digitali più evoluti ed interattivi".



E ancora, proseguiamo con i rincari di alcune offerte pensate per effettuare chiamate internazionali. Voce Internazionale aumenta di 2,61 euro al mese, Nuova Welcome Home di 2,51 euro al mese, Welcome Home di 1,57 euro al mese. L'abbonamento mensile di Opzione Internazionale, infine, aumenta di un importo variabile da 84 centesimi a 1,77 euro al mese, in funzione delle zone tariffarie incluse.



I rincari di TIM di ottobre 2020 vi riguardano? Speriamo in tal caso che siano gli ultimi dell'anno in corso.