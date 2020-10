Marvel's Spider-Man PS5: utenti inferociti minacciano Insomniac, Barlog e Druckmann intervengono

Marvel's Spider-Man Remastered per PS5 continua ad essere al centro delle polemiche, in particolare per quanto riguarda il profondo cambio di fisionomia effettuato su Peter Parker, che sta portando alcuni utenti inferociti addirittura a minacciare pesantemente Insomniac e in particolare il creative director Bryan Intihar, che in queste ore sta ricevendo il supporto di altri sviluppatori Sony come Cory Barlog e Neil Druckmann.

L'ultimo aggiornamento da parte di Bryan Intihar, che continua a far presente sui social la situazione inquietante in cui gli sviluppatori si trovano in queste ore, riporta un altro messaggio di minaccia ricevuto in queste ore: "Vi daremo la caccia e vi troveremo! Sistemate questa cosa ora!" sembra che qualcuno abbia scritto una cosa del genere, attraverso i social a Insomniac Games.

Intihar fa presente che un atteggiamento del genere non va bene, invitando piuttosto a convogliare gli sforzi verso qualcosa di positivo: "Con quello che succede oggi nel mondo, cerchiamo di essere delle forze positive e avere rispetto l'uno dell'altro, grazie", ha scritto il creative director di Insomniac.

Neil Druckmann, director di The Last of Us 2 che a sua volta ha attraversato un lungo periodo simile, con offese e minacce reiterate sui social a causa delle scelte effettuate sul secondo capitolo della serie, è intervenuto a supporto riferendo "Mi dispiace che tu debba avere a che fare con questa roba, Bryan".

Cory Barlog, director di God of War, ha poi detto la sua, rispondendo al medesimo messaggio: "Ma che cavolo, gente? Per favore, non fate questo. Bryan è un'ottima persona, l'intero team di Insomniac è composto da gente favolosa che lavora duro, questo non è il modo di fare. Dovremmo comportarci meglio con le persone che costruiscono le cose che amiamo".

Il nocciolo della polemica è il cambio di volto effettuato su Peter Parker in Marvel's Spider-Man, con l'utilizzo di Ben Jordan come modello per il protagonista, che ha sostituito Yuri Lowenthal con un cambio di aspetto effettivamente piuttosto radicale. Molti non hanno proprio apprezzato l'iniziativa, vista per la maggior parte come un tentativo di avvicinare lo Spider-Man videoludico a quello cinematografico, visto l'aspetto molto più vicino a Tom Holland.

Abbiamo visto più nel dettaglio questo cambiamento nel confronto fra il nuovo e il vecchio Peter Parker, abbiamo già riferito di utenti furiosi per l'argomento e anche analizzato la questione parlando del nuovo Peter Parker e degli errori di Insomniac.