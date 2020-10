PS5, nuova foto reale: ecco quando vedremo la console Sony in azione su YouTube

PS5 è stata mostrata con una nuova foto reale nella copertina di presentazione di un livestream che verrà trasmesso su YouTube il 4 ottobre, a partire dalle 11.00, ora italiana.

Sapevamo già che PS5 sarebbe stata provata da alcuni youtuber giapponesi a ottobre, e a quanto pare il momento è finalmente giunto: ancora poche ore e potremo finalmente vedere la console next-gen Sony in azione.

Immaginiamo che il coverage dedicato a PlayStation 5 in questa occasione sarà del tutto simile a quello che abbiamo visto nei giorni scorsi per Xbox Series X, provata da diversi giornalisti internazionali.

C'è una grande curiosità, in particolare, sull'interfaccia di sistema, che non è ancora stata rivelata, ma anche sulla retrocompatibilità, che dovrebbe essere assicurata quantomeno per i giochi più importanti. Gireranno meglio, come su Xbox Series X?

Torniamo però alla foto: sebbene si tratti di un montaggio che ancora non ci fa capire le dimensioni effettive di PS5 rispetto allo streamer giapponese, ritratto sulla destra con il controller DualSense in mano, è a tutti gli effetti una delle prime immagini della piattaforma che non sia un render digitale.