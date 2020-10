Fortnite: come ottenere 115 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 4 ottobre 2020

Domenica 4 ottobre 2020 è arrivata, e anche nella giornata di oggi gli sviluppatori di Epic Games permetteranno ai giocatori di Fortnite Salva il Mondo di ottenere tanti bei V-buck. Per l'esattezza potrete ottenere 115 V-buck gratis, e stiamo per spiegarvi come in questa rapida guida.



Come prima cosa i 50 V-buck iniziali vi verranno garantiti tramite l'accesso giornaliero a Fortnite Salva il Mondo: la modalità PvE (che purtroppo su macOS non è più disponibile da qualche giorno) vi assegnerà a questo punto una missione, e voi potrete portarla a termine in qualsiasi momento, perché non scadrà. In caso di enorme fortuna, la missione in questione vi regalerà addirittura 100 V-buck.



Vi saranno poi altre due sfide a tempo limitato da completare, per ottenere una certa quota di V-buck cadauna. Ecco la missione da completare presso Tavolaccia, il secondo mondo di gioco e dunque non particolarmente ostico:

Combatti la Tempesta, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 19): 30 V-buck come ricompensa