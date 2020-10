Ferrari Hublot Esports Series: stasera a Monza il primo round del campionato

Stasera alle 18 su Twitch parte la fase conclusiva del campionato esport Ferrari Hublot Esports Series. Si tratta del primo campionato ufficiale della scuderia del cavallino rampante, l'occasione perfetta per farsi notare dalla Ferrari Driver Academy.

Le competizioni saranno divise tra pro-player e amatori. Saranno ventiquattro, tra professionisti e personalità conosciute, i giocatori chiamati a competere nella Pro Series. I migliori si scontreranno nelle fasi finali di novembre contro i più veloci piloti della categoria AM Series.

A settembre, infatti, gli aspiranti piloti che andranno a sfidare i professionisti si sono sfidati per guadagnarsi il posto tra i migliori. Sei giocatori da ogni qualifica, per un totale di ventiquattro piloti, andranno ad infiammare l'AM Series. A questo indirizzo potrete consultare la classifica generale.

Il primo round si correrà oggi a partire dalle 18 a Monza, all'interno dell'autodromo definito come il Tempio della velocità. Settimana prossima sarà il turno di Zandavoort, mentre quella successiva si sbarcherà virtualmente in Germania per correre al Nurburgring. Il 25 ottobre si correrà a Spa-Francochamps e il 6-7 novembre si terranno le Finali.

Ecco il Calendario gare:

4 Ottobre 2020: Campionato PRO Series e Campionato AM Series - Circuito di Monza;



11 Ottobre 2020: Campionato PRO Series e Campionato AM Series - Circuito di Zandvoort;



18 Ottobre 2020: Campionato PRO Series e Campionato AM Series - Circuito di Nürburgring;



25 Ottobre 2020: Campionato PRO Series e Campionato AM Series - Circuito di Spa Francorchamps;



6-7 Novembre 2020: Finali PRO & AM Series

Le dirette di tutte le gare del Ferrari Hublot Esports Series possono essere seguite sui Canali Ufficiali Twitch, Youtube e Facebook (in questa pagina potrete trovare tutti i collegamenti), e si avvalgono del commento di Nicki Shields, già conosciuta dal grande pubblico grazie al FIA Formula E Championship, e di Paul Jeffrey, giornalista esperto di Sim Racing e voce ufficiale di realtà affermate come Sro Esports e Race Department.

Le seguirete?