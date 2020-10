Call of Duty: Warzone, utenti segnalano glitch al campo visivo per chi usa veicoli

Negli ultimi giorni i giocatori di Call of Duty: Warzone stanno segnalando un glitch molto fastidioso al campo visivo del proprio Battle Royale preferito. La community è attualmente confusa, anche perché vi è una remotissima ipotesi che il problema sia in realtà un bilanciamento dell'ultimo minuto da parte degli sviluppatori. Il glitch al campo visivo degli utenti si verifica soltanto quando questi ultimi, dopo aver utilizzato un veicolo , escono dal mezzo: a questo punto la visuale si altera enormemente rispetto al punto fisso desiderato, e viene spostata bruscamente verso l'alto. Il problema è stato segnalato da diversi giocatori su Reddit dopo l'inizio della Stagione 6 , e sembra presentarsi sempre nello stesso modo.

Si tratta molto probabilmente di un bug, anche se gli sviluppatori di Infinity Ward non si sono ancora pronunciati sulla questione; e tuttavia non è da escludere che possa trattarsi di una forma di bilanciamento. Da sempre i giocatori di Call of Duty: Warzone utilizzano i veicoli per correre fino al nemico più vicino, poi escono ed immediatamente fanno fuoco: era sempre stato impossibile, infatti, mantenere fissa la visuale anche uscendo dal mezzo, così da essere pronti a puntare gli avversari non appena necessario.



Che si tratti di un bug, di un glitch o di un bilanciamento, prima o poi qualcuno dovrà fornire una qualche forma di spiegazione, perché la community sta continuando a segnalare la problematica.