Minecraft: Caves & Cliffs update svelato, un enorme aggiornamento nel 2021

Minecraft avrà un enorme aggiornamento chiamato Caves & Cliffs, in arrivo nel 2021 e destinato a modificare in maniera importante il mondo di gioco e alcune caratteristiche del gameplay, aggiungendo nuove ambientazioni e attività da portare a termine.

La community di Minecraft attendeva ormai da diverso tempo le notizie sul cosiddetto "cave update", diventato una sorta di mito negli ultimi mesi vista l'attesa che lo circondava e il silenzio di Mojang al riguardo, ma durante l'evento Minecraft Live andato in scena ieri è stato finalmente svelato questo enorme aggiornamento.

Potete vedere il momento della presentazione dell'update, avvenuto nel corso dell'evento strutturato come una sorta di talk show, nel video riportato qui sopra. Minecraft: Caves & Cliffs porterà nuove regioni montane e misteriose caverne da esplorare, con una grande quantità di nuovi blocchi e anche biomi con cui interagire.

Le tre caratteristiche principali dell'update sono l'evoluzione delle montagne, che avranno modifiche alla generazione procedurale in base all'altezza sul livello del mare, l'aggiunta di alcune caratteristiche strategiche al mining e il fatto di rendere più interessante e ricca l'esplorazione nel sottoterra.

Le montagne potranno dunque raggiungere maggiori altezze e avranno neve e ghiaccio disposti in maniera più sensata in base al rilievo, le caverne potranno avere ambientazioni diverse, con la possibilità di avere vegetazione, acqua e altre caratteristiche variabili, strutture differenti e stalattiti e stalagmiti. Queste potranno essere esplorate con imbarcazioni o con vere e proprie missioni speleologiche in profondità.

Ai blocchi di vegetazione si aggiungono Glowberry rampicanti, fiori acquatici e erba disposta su tutti i lati dei blocchi, nuovi fiori possono generare spore e particelle visibili e la disposizione di alcuni di questi elementi è dipendente dalla struttura dell'ambiente: ad esempio, le azalee sono poste in corrispondenza con la presenza di caverne con vegetazione, cosa che comporta la possibilità di intuire la presenza di alcune aperture in base alla presenza di certi elementi.

Artefatti e reperti archeologici possono essere trovati e portati alla luce anche utilizzando la spazzola apposita che toglie strati dai blocchi per far emergere questi oggetti, tra i quali anche cristalli che possono essere utili per la creazione di altri oggetti, tra i quali il telescopio.

Nuovi animali e mob sono in lavorazione come capre d'alta montagna e gli axolotl (delle piccole salamandre d'acqua realmente esistenti nella zona del Messico) nelle caverne con acqua, Glow Squid, ovvero i calamari luminosi tratti da Minecraft Earth, le suddette capre di montagna e gli inquietanti Warden che abitano le profondità del bioma Deep Dark del sottosuolo.