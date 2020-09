Minecraft: un grosso aggiornamento verrà svelato all'evento Live a ottobre

Minecraft sta per ricevere un grosso aggiornamento, o forse più di uno, che verrà svelato praticamente subito nel corso dell'evento Minecraft Live, che si terrà il 3 ottobre 2020.

Minecraft Live è il prossimo evento di rilevanza capitale per l'universo di Minecraft, in quanto sostituisce quello che era prima il Minecon, che quest'anno non si è potuto organizzare a causa del coronavirus e delle misure di sicurezza per arginare la pandemia. Tuttavia, cambia il formato ma rimane l'evento principale in cui Mojang ha intenzione di presentare tutte le novità relative al suo gioco.

A quanto pare, un grosso aggiornamento di Minecraft verrà svelato subito all'inizio della presentazione, come riferito da Lydia Winters nel video di presentazione visibile qui sotto: "Normalmente avreste dovuto aspettare fino alla fine dello show per scoprire il prossimo grosso update di Minecraft, ma quest'anno faremo le cose in maniera differente e inizieremo subito con l'annuncio di... Non ve lo dirò ora", ha affermato la Winters nel video-messaggio, "Dirò solo che sarà meglio che non perdiate l'inizio dello show".

A quanto pare, il Minecraft Live inizierà subito con qualche novità davvero di grosso calibro per il gioco Mojang e considerando l'importanza che questo riveste in tutto il mondo possiamo aspettarci ottime cose. Tra le novità attese c'è ovviamente il passaggio alle nuove piattaforme PS5 e Xbox Series X che potrebbe essere annunciato proprio nel corso dell'evento del 3 ottobre, oltre al mitologico "Cave Update" che viene ormai richiesto a gran voce da diverso tempo dalla community più affezionata.

Sappiamo inoltre che per tale occasione verrà data la possibilità di votare il nuovo mob da inserire fra tre possibili creature. Tra le ultime novità annunciate c'è stato l'arrivo dell'aggiornamento gratuito per PSVR.