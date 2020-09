Nintendo Switch, le vendite segnano +90% a settembre 2020 in UK: dominio totale

Nintendo Switch ha dominato le vendite in UK durante il mese di settembre 2020, facendo segnare un clamoroso +90% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Sappiamo già che Super Mario 3D All-Stars ha mantenuto la vetta della classifica software, ma è la ripartizione totale a impressionare: la casa giapponese si è appropriata del 41,7% delle vendite di giochi in formato retail nel Regno Unito, il 32,3% se consideriamo solo i titoli first party.

Per quanto riguarda l'hardware, Nintendo Switch ha piazzato 146.000 unità nel mese di settembre in UK, stando ai dati raccolti da GfK, per un totale di 1,3 milioni di console vendute sul territorio del Regno Unito nel corso del 2020: un +34,2% rispetto allo stesso periodo nel 2019.

In generale anche PS4 e Xbox One hanno visto una crescita, ma sostanzialmente inferiore rispetto alla piattaforma ibrida di Nintendo, probabilmente per via dell'imminente arrivo della next-gen.

Sarà dunque interessante vedere come si comporterà il mercato inglese nelle prossime settimane, con l'inedita situazione dei preorder di PS5 e Xbox Series X già sold-out a rappresentare un'incognita.