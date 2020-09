ROCCAT Burst Pro e Burst Core, ecco i nuovi mouse da gaming dell'azienda tedesca

ROCCAT ha presentato ufficialmente Burst Pro e Burst Core, i suoi nuovi mouse da gaming equipaggiati con tecnologie sorprendenti: ecco tutti i dettagli.

Il Burst Pro è il primo mouse di ROCCAT a debuttare con Titan Optical Switch, che - come per le tastiere Vulcan Pro e TKL Pro recentemente annunciate - offre ai giocatori PC un vantaggio competitivo fornendo un nuovo livello di precisione e di velocità, oltre 100 volte superiore a quella di un normale mouse da gaming, oltre che una vita del prodotto più lunga.

Il Burst Pro è progettato con una nuova forma simmetrica ed ergonomica, e il suo unico guscio traslucido a nido d'ape gli permette di pesare solamente 68 g, mettendo al contempo in mostra l'illuminazione intelligente AIMO di ROCCAT in un modo mai visto prima.

Il Mouse da Gaming Burst Pro di ROCCAT è anche il primo ad essere dotato di glides trattati termicamente e di un cavo PhantomFlex per giocare al meglio senza restrizioni su qualsiasi tipo di mousepad.

Il Burst Pro sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati il 30 ottobre 2020, ad un prezzo consigliato di 59,99 €.

"Il Burst Pro mette a disposizione dei gamer la nostra definitiva tecnologia Titan Optical Switch in un mouse simmetrico ed estremamente leggero, che fornirà ai giocatori di tutto il mondo un vantaggio competitivo in termini di velocità", ha dichiarato René Korte, founder di ROCCAT e General Manager of PC Products di Turtle Beach.

"Oltre ad essere uno dei mouse più veloci sul mercato, quello che rende il Burst Pro unico è il suo guscio a nido d'ape, che gli permette di essere uno dei mouse più leggeri di sempre, e grazie alla copertura traslucida garantisce il massimo delle prestazioni del nostro sistema di illuminazione AIMO."

Il Burst Pro nasce dal desiderio di creare un nuovo mouse simmetrico dotato delle ultime tecnologie di ROCCAT, garantendo il pieno potenziale del sistema di illuminazione AIMO.

Quando si tratta di giochi per PC, la velocità è un fattore estremamente importante, e il Titan Optical Switch offre una velocità di risposta fino a 100 volte superiore a quella di un mouse standard, grazie all'attuazione ultra-precisa basata sulla luce, oltre ad un'aspettativa di vita molto più lunga da 100 milioni di click.

Per offrire le migliori prestazioni possibili, il Burst Pro dispone anche del Sensore Ottico Owl-Eye di ROCCAT con DPI regolabili fino a 16.000.

Il Burst Pro è inoltre il primo mouse a disporre del guscio traslucido con rivestimento UV. Questo nuovo design mette in mostra l'AIMO al suo meglio, mantenendo comunque il peso del mouse a soli 68 grammi.

Il Burst Pro sarà disponibile nei colori Ash Black e Arctic White ed è trattato con il rivestimento ad alte prestazioni ROCCAT resistente allo sporco e alle impronte digitali. ROCCAT ha lavorato molto anche sui grip laterali del mouse, una combinazione di rivestimento dedicato e di una texture esagonale lucida che permette una presa perfetta.

Per garantire l'eccezionale velocità e la sensazione di leggerezza del mouse, e per offrire ai giocatori la sensazione di una totale libertà di movimento, Il Burst Pro è dotato di pattini in PTFE puro al 100% trattati termicamente che scivolano senza soluzione di continuità su qualsiasi tipologia di mousepad.

Per evitare l'uso di un mouse bungee e per offrire un'esperienza molto vicina al wireless, il Burst Pro è dotato anche del cavo PhantomFlex, flessibile e leggero, e che virtualmente 'scompare' durante l'uso senza aggrovigliarsi o raggrinzirsi.

Oltre al Burst Pro, ROCCAT ha inoltre lavorato al Burst Core, per offrire ai suoi utenti un ulteriore possibilità ad un prezzo ultra competitivo.