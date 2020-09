PS5: condivisione console e chat cross-gen compaiono in un leak

PS5 protagonista di altre voci di corridoio, in questo caso su condivisione console e chat cross-gen, sempre a partire dalla ricerca nel codice di PlayStation Store.

Leak come questi non possono essere presi come informazioni ufficiali, nonostante partano da fonti decisamente affidabili come il sito ufficiale PlayStation, tuttavia potrebbero essere verosimili e se non altro indicano come ci sia grande curiosità sulle informazioni ancora mancanti riguardanti PS5, in attesa di delucidazioni da parte di Sony.

Dopo aver parlato di retrocompatibilità con i giochi PS4 e boost mode, dunque, altro datamining effettuato sul codice sorgente del sito PlayStation fa emergere informazioni su console sharing e chat cross-gen, ovvero evidentemente tra PS4 e PS5. Per quanto riguarda il primo punto, viene in verità menzionato di passaggio parlando della possibilità di utilizzare i giochi PS Now, ma indica come l'opzione sia presente in PS5.

"Se l'opzione Console Sharing e Offline Play è abilitata su PS5, i giocatori con più di 18 anni che non sono abbonati a PS Now potranno comunque giocare ai titoli PS Now dalle scorciatoie ai titoli rappresentate dalle icone sulla schermata iniziale, oltre che dall'app PS Now". L'istruzione si riferisce alla possibilità di condividere l'account principale installato su una PS5, con eventuale abbonamento attivo a PS Now, con altri utenti sulla stessa console.

In pratica, a un account principale su PS5 possono essere associati altri account, i quali possono accedere a giochi e servizi in condivisione dall'account main sulla stessa console PS5.

Altra informazione riguarda la chat vocale cross-gen: "Invia messaggi e parla in chat vocale con amici attraverso PS4, PS5 e PlayStation App", si legge nel codice in questione, indicando come la Party Chat Cross-gen consente di effettuare chat vocali tra utenti su PS5 e PS4, probabilmente al livello di sistema, ovvero come caratteristica standard di PS Network.