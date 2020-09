PS5: retrocompatibilità con i giochi PS4 e boost mode emergono dal codice del sito

PS5 ha diversi aspetti ancora misteriosi, dunque non stupisce che diversi utenti si stiano ingegnando per ottenere informazioni come queste sulla retrocompatibilità con i giochi PS4 e sull'utilizzo di una "PS5 boost mode".

Ovviamente non possono essere considerate propriamente informazioni ufficiali o affidabili, ma certamente la fonte non è proprio estranea ai fatti, dunque possiamo comunque prenderle per buone. C'è però da dire che si tratta di dettagli estremamente vaghi, che dicono poco sulle rispettive aree di competenza.

Se non altro, viene menzionata la retrocompatibilità di PS5 con i giochi PS4, che non viene presentata praticamente dai tempi di Road to PS5 con Mark Cerny, a parte l'affermazione recente di Jim Ryan sul fatto che funzionerà sul 99% dei giochi PS4. In questo caso abbiamo solo la conferma che la retrocompatibilità potrebbe non contenere alcune caratteristiche dei giochi e potrebbe non funzionare su alcuni giochi senza aggiornamento di sistema, oltre alla conferma dell'uso del termine "PS5 boost mode" per la modalità in cui i giochi vengono migliorati, evidentemente.

Questi dettagli emergono da alcune descrizioni presenti nel codice, nelle quali viene spiegato che "giocando i titoli PS4 su PS5, alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili" e fin qui è tutto abbastanza normale. Un altro avviso riporta che "questo gioco PS4 non è supportato dal tuo software di sistema di PS5", consigliando di aggiornare PS5 e riprovare, o semplicemente attendere perché "Stiamo continuando a rendere sempre più giochi PS4 giocabili su PS5", si legge nella comunicazione, confermando dunque come la retrocompatibilità sarà in espansione al lancio di PS5.

Molto interessante il fatto che il codice del sito riporti la denominazione "PS5 boost mode abilitata", cosa che conferma come la modalità migliorativa già vista con PS4 Pro possa essere mantenuta con la stessa definizione anche per i giochi PS4 su PS5, facendo pensare al fatto che PS5 migliorerà in qualche modo i giochi PS4 che lo consentono, come succede con Xbox Series X e i titoli in retrocompatibilità.