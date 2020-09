Nintendo Switch, la ricarica va effettuata almeno una volta ogni sei mesi

La ricarica di Nintendo Switch va effettuata almeno una volta ogni sei mesi, al fine di evitare un decadimento della capacità della batteria della console: lo ha dichiarato Nintendo.

Nello specifico, la notizia arriva dal supporto tecnico giapponese della casa di Kyoto, che su Twitter ha condiviso appunto questo utile suggerimento: "Vi preghiamo di ricaricare la batteria di Nintendo Switch ogni sei mesi."

Certo, il fatto che Nintendo Switch abbia venduto oltre 60 milioni di unità la dice lunga su quanto l'inutilizzo della piattaforma sia una possibilità remota, ma meglio premurarsi.

Cosa accadrebbe nel caso ci si dimentichi di ricaricare per più di sei mesi? Secondo il supporto tecnico, la batteria potrebbe diventare impossibile da ripristinare laddove la console non sia stata utilizzata per molto tempo.

Chi possiede il modello standard di Switch e la colloca ogni volta nell'apposito dock, ad ogni modo, non dovrebbe temere nulla.