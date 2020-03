PS5: la presentazione in diretta su Multiplayer.it, seguitela oggi con noi!

PS5 verrà finalmente svelata oggi con una presentazione in video da parte di Mark Cerny, prevista per le ore 17:00 e che potrete seguire ovviamente in diretta live con noi di Multiplayer.it in un appuntamento da non mancare assolutamente, anche perché sarà seguito poi da una continuazione a oltranza incentrata anche su Xbox Series X e i Game Stack Live di Microsoft.



Cerny, PS5 lead system architect, ci darà dunque una visione approfondita dell'architettura di PS5 e spiegherà "in che modo la console segnerà il futuro del gaming", come riferito dal messaggio di Sony che ha presentato l'evento ieri.



L'appuntamento è dunque a partire dalle ore 16:00 sul canale Twitch di Multiplayer.it o direttamente nel player riportato qui sotto, in anticipo rispetto all'avvio della presentazione di PS5 vera e propria che è previsto per le 17:00.



Pierpaolo Greco ed Emanuele Gregori commenteranno e tradurranno la presentazione di Mark Cerny, introducendola prima con un bel po' di discussioni varie sull'argomento, visto che di cose da dire ce ne sono a bizzeffe.



Subito dopo, con una diretta che prosegue a oltranza, è inoltre prevista la copertura speciale anche dei Game Stack Live di Microsoft, i vari panel dedicati agli sviluppatori che la compagnia sta trasmettendo in questi due giorni in streaming dopo la cancellazione della GDC 2020. Si parlerà dunque anche di Xbox Series X e di Project xCloud a partire dalle 18:30 con Emanuele Gregori e Vincenzo Lettera.



Ci attende dunque un pomeriggio davvero campale, a partire dalle 16:00 di oggi 18 marzo 2020 con Multiplayer.it.