Marvel's Spider-Man: Remastered su PS5 verrà mostrato prima dell'uscita

Marvel's Spider-Man: Remastered è atteso su PS5 con la Ultimate Edition di Marvel's Spider-Man: Miles Morales ma ancora non si è visto molto di questa edizione rimasterizzata dell'originale PS4, per non dire nulla, tuttavia ci sarà modo di farne la conoscenza prima dell'uscita con una presentazione da parte di Insomniac Games.

Non sappiamo bene come questo avverrà, sappiamo solo che l'account ufficiale del team Insomniac ha risposto su Twitter, a chi chiedeva lumi, che Marvel's Spider-Man Remastered verrà mostrato prima della sua uscita, prevista al fianco del lancio di PS5 il 19 novembre 2020.

È probabile che si tratti solo di un nuovo trailer pubblicato attraverso i canali social ufficiali di Sony PlayStation, ma la risposta di Insomniac potrebbe anche far pensare a un nuovo evento di presentazione ufficiale per PS5 prima dell'uscita della console, che ormai potrebbe avvenire nel corso di ottobre considerando che non manca molto al lancio.

Non resta dunque che attendere per scoprire cosa abbia in serbo Insomniac per mostrare il suo Marvel's Spider-Man: Remastered, che è ovviamente una versione rimasterizzata e potenziata del capitolo originale uscito su PS4. Nel frattempo, Marvel's Spider-Man: Miles Morales è comparso come disponibile in preorder su PS Store per quanto riguarda la versione PS4, mentre è stato chiarito che il cross-save è confermato per Marvel's Spider-Man: Miles Morales, mentre sembra non sia comunque presente per quanto riguarda lo stesso Marvel's Spider-Man: Remastered rispetto alla versione originale su PS4.