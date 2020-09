Marvel's Spider-Man: Miles Morales disponibile in preorder su PS Store

Marvel's Spider-Man: Miles Morales è disponibile adesso in preorder su PS Store, questo per quanto riguarda la versione PS4 per il momento, con quella PS5 che probabilmente verrà messa a disposizione in seguito.

Non ci sono al momento prenotazioni disponibili per i giochi PS5 sul PlayStation Store, dunque per la versione next gen del gioco dobbiamo attendere l'apertura di questi da parte di Sony, ma intanto se si vuole procedere all'acquisto su PS4 segnaliamo la disponibilità del nuovo gioco Insomniac Games in versione digitale sullo store ufficiale.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales può dunque essere prenotato attraverso la campagna di preorder ufficiale da parte di Sony sul proprio store, cosa che prevede anche una serie di bonus collegati. Effettuando l'acquisto anticipato, si ottengono infatti i seguenti contenuti extra come bonus: